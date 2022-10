Russia: esplosione ponte di Kerch, ingenti danni economici alla Crimea e di immagine per il Cremlino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Kiev non sono al momento arrivate rivendicazioni dirette dell’attacco. Funzionari ucraini di alto rango hanno però lanciato segnali che indicherebbero una responsabilità nell’azione di sabotaggio, seguendo una dinamica similare a quella del bombardamento sulla base aerea di Saki, in Crimea. Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha pubblicato sui social un’immagine dell’incendio sul ponte di Kerch, con il commento “Crimea, il ponte, l’inizio”. “Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve tornare all’Ucraina, tutto ciò che è stato occupato dalla Russia deve essere liberato”, ha aggiunto il consigliere. Ancora più provocatorio il messaggio di Oleksiy Danilov, a capo del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina (Nsdc), sul cui profilo Twitter è apparso un montaggio video con le immagini dell’esplosione avvenuta sul ponte di Kerch e uno spezzone dei celebri auguri di buon compleanno cantati da Marylin Monroe all’indirizzo del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy. Proprio nella giornata di ieri il presidente russo Vladimir Putin ha festeggiato i 70 anni. Intanto il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato un decreto sulla creazione di una commissione governativa per determinare le cause dell’incidente avvenuto sul ponte di Kerch, in Crimea. La commissione sarà guidata dal vicepremier Marat Khusnullin. Mishustin ha ricevuto l’incarico dal presidente Vladimir Putin per la formazione della commissione di inchiesta su quanto accaduto al ponte di Kerch. (Res)