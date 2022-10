Roma: occupano struttura "Panottico" a Testaccio, 3 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Aventino, unitamente al personale della polizia locale di Roma Capitale, hanno denunciato tre cittadini turchi, senza fissa dimora, per il reato di invasione di terreni o edifici. I militari, al termine degli accertamenti scattati subito dopo l’acquisizione di una segnalazione, circa la presenza di alcune persone che avevano occupato la struttura denominata "Panottico", situata in largo Dino Frisullo nel quartiere Testaccio, hanno fatto scattare un’ispezione. All’interno dello stabile, in uso all'accademia delle Belle Arti di Roma, i carabinieri e gli agenti hanno accertato la presenza dei tre uomini che, spontaneamente hanno deciso di lasciare l’immobile. (Rer)