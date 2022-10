Lombardia 2023: Maran, si vince con entusiasmo ed energia, Moratti non può essere candidata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Subito un comitato di saggi e sindaci per coalizione larga e popolare per primarie Regione Lombardia. Solo con entusiasmo ed energia si vincono le regionali." Lo ha detto l'assessore alla Casa del Comune di Milano Pierfrancesco Maran durante l'evento "Cominciamo da capo" organizzato da lui stesso davanti a Fondazione Feltrinelli a Milano con la partecipazione di quasi 500 persone. "Non può essere Letizia Moratti la candidata", ha aggiunto. "Per la Lombardia servono primarie in ogni provincia - ha aggiunto l'europarlamente del Pd Pierfrancesco Majorino -, sul modello delle primarie americane. Solo così possiamo generare entusiasmo, partecipazione e vincere in Lombardia". (Rem)