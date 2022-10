Germania: Deutsche Bahn, guasti a linea ferroviaria dovuti a sabotaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guasti su larga scala al traffico ferroviario nella Germania settentrionale sono dovuti a un sabotaggio. Lo ha affermato un portavoce dell'operatore tedesco Deutsche Bahn all'emittente "ZDFheute". "A causa del sabotaggio dei cavi, indispensabili per il traffico ferroviario", questa mattina Deutsche Bahn ha dovuto fermare i servizi nel nord della Germania per quasi tre ore, ha spiegato il portavoce della compagnia. Le autorità preposte alla sicurezza hanno avviato le indagini. Il ministro federale dei Trasporti Volker Wissing dovrebbe rilasciare in giornata una dichiarazione in merito alla situazione. (Geb)