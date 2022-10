India: Congresso, al via la campagna elettorale di Mallikarjun Kharge e Shashi Tharoor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mallikarjun Kharge e Shashi Tharoor hanno iniziato ufficialmente oggi la campagna elettorale in vista delle elezioni del 17 ottobre per la presidenza del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India. Kharge, che la stampa indiana considera il preferito della famiglia Gandhi, nelle prime elezioni da decenni in cui è assente, e il favorito. Inoltre, l’anziano politico ha ottenuto anche l’appoggio di un gruppo di dissidenti interno al partito noto come G23, di cui faceva parte l’avversario Tharoor. Parlando dal Gujarat, Kharge ha assicurato di non agire per procura di Sonia Gandhi e che non c’è un “controllo remoto nel Congresso”. Rahul Gandhi, commentando la dichiarazione, ha a sua volta precisato che chiunque sarà eletto non sarà controllato da remoto. (segue) (Inn)