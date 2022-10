India: Congresso, al via la campagna elettorale di Mallikarjun Kharge e Shashi Tharoor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi i candidati ha promesso, in caso di vittoria, di attuare la Dichiarazione di Udaipur adottata quest’anno dal partito che prevede la politica “una persona, una carica” e una riserva del 50 per cento dei posti per gli under 50, le donne e gli esponenti di minoranze e categorie svantaggiate. Kharge ha indicato tra i problemi prioritari quelli dei giovani, degli agricoltori, delle donne e dei piccoli commercianti. Nel suo programma Tharoor ha messo al primo posto il ringiovanimento del partito, seguito dal decentramento dell’organizzazione, dalla riforma del consiglio esecutivo (Aicc, All India Congress Committee) e dalla revisione dei meccanismi di selezione dei candidati. (segue) (Inn)