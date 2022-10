India: Congresso, al via la campagna elettorale di Mallikarjun Kharge e Shashi Tharoor (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità elettorale del Congresso ha pubblicato l’avviso di convocazione dell’elezione del presidente il 22 settembre. La finestra per la presentazione delle candidature si è aperta il 24 e si è chiusa il 30. La campagna elettorale si concluderà il 16 ottobre. La dichiarazione ufficiale del vincitore è prevista per il 19 ottobre. Per la prima volta dopo due decenni il Congresso si avvia a un’elezione contesa e senza la partecipazione dei Gandhi, anche se undici comitati statali hanno approvato risoluzioni a sostegno del ritorno alla presidenza di Rahul Gandhi, che ha presieduto il partito dal 2017 al 2019. È sfumata, inoltre, la candidatura di Ashok Gehlot, capo del governo statale del Rajasthan, il cui annuncio aveva innescato il rischio di una crisi nell’esecutivo dello Stato. (segue) (Inn)