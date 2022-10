Lavoro: al via manifestazione Cgil a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ partito da piazza della Repubblica il corteo organizzato dalla Cgil ad un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia. Dopo aver percorso le vie del centro storico della Capitale, la manifestazione si sposterà in piazza del Popolo dove prenderà la parola il segretario Maurizio Landini. Diversi gli interventi previsti dal palco, fra cui quelli di Rosa Pavanelli, segretaria generale Psi; Esther Lynch, vice segretaria generale della Ces; ed Antonio Lisboa, segretario aggiunto della Cut Brasile. La Cgil, assieme alle associazioni, ai sindacati internazionali chiederà all’Italia e all’Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale e al prossimo governo rilancerà le sue dieci proposte. Al termine della manifestazione, dalle ore 19 alle 22, è prevista l’apertura straordinaria della sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia. Per l’occasione saranno organizzate delle visite guidate e verrà presentata l’opera restaurata dell’artista Ennio Calabria danneggiata durante l’assalto del 9 ottobre scorso. (Rin)