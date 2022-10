Milano: Truppo (Fd’I), lanciata raccolta firme per rimandare divieti Area B, città si unisce a nostro progetto di delibera popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il lancio, a Palazzo Marino, della raccolta firme della delibera popolare di Fratelli d'Italia per rimandare di un anno l'entrata in vigore dei nuovi divieti di Area B. All'evento erano presenti tanti rappresentanti della Milano operativa e produttiva: sigle sindacali di Polizia Stato, Aci Radio, Rivista Via, Forum Automotive, Unione Giornalisti Automotive, UglAncma e altri. "Dalla Città si sta levando un'unica voce - afferma Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in comune di Milano - che si unisce al nostro progetto di delibera popolare, per il rinvio di 12 mesi dei nuovi divieti di Area B. Le forze dell'ordine lamentano un mancato ascolto e un rischio paralisi delle attività essenziali alla vita della citta. I Parlamentari in sala preannunciano di porre estrema attenzione a quanto accade a Milano. La sinistra milanese si è chiusa nelle proprie stanze e si nasconde dietro il Sindaco dimenticandosi di difendere le categorie deboli". Oggi a Palazzo Marino era presente anche Pino Pozzoli, capogruppo di FdI in Città Metropolitana che unirà la popolazione esclusa da Area B della provincia e non solo in una raccolta firme che appoggerà simbolicamente l'iniziativa Conunale del Partito di Giorgia Meloni. (Com)