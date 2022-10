Governo: Lollobrigida (Fd'I), inspiegabile silenzio sinistra dopo parole Boone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quale motivo la sinistra, anche il giorno dopo, tace di fronte alle gravi illazioni di Laurence Boone e non si è ancora pronunciata a difesa dell'Italia e dei cittadini? Non sono bastate nemmeno le dichiarazioni del presidente Mattarella e del premier uscente Draghi - che hanno ribadito come la nostra Nazione sappia badare a sé stessa - per condannare le pesanti parole del ministro francese di ieri. Per fortuna, come dice Giorgia Meloni, i tempi del Pd che chiede l'aiuto di paesi esteri quando è in difficoltà, sono finiti il 25 settembre scorso". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)