Sanità: assessore Lazio ad apertura "Ottobre Rosa" per prevenzione tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato oggi ha partecipato all'apertura del mese della prevenzione contro il tumore al seno "Ottobre Rosa", all'Abbazia Fossanova in provincia di Latina insieme all'assessore regionale Enrica Onorati. L'assessore ha ricordato "l'importanza di aderire agli screening. Ogni anno inviamo oltre 400 mila lettere e da quest'anno c'è una novità, la possibilità di aderire allo screening anche prenotando on line sul sito salute lazio", conclude D'Amato. (Com)