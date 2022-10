Sicurezza: direttore Aiea Grossi in visita in Russia e in Ucraina la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, si recherà in visita in Russia all'inizio della prossima settimana e poi tornerà a Kiev per ulteriori consultazioni sull'implementazione di una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto lo stesso Grossi in una nota. "La ripresa dei bombardamenti, che colpisce l'unica fonte di energia esterna della centrale, è tremendamente irresponsabile. La centrale nucleare di Zaporizhzhia deve essere protetta", ha affermato Grossi. (Rum)