Turchia: servizi intelligence, ucciso capo regionale Pkk durante operazione in Iraq

- Un leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) è stato ucciso nel corso di operazioni condotte dall’organizzazione nazionale per l’intelligence (Mit) della Turchia in Iraq, che hanno portato alla morte di sei membri in totale del Partito, considerato da Ankara e da altri Paesi un’organizzazione terroristica. Lo riferiscono i media turchi, specificando che tre terroristi sono stati uccisi nella regione di Gara e altri tre ad Asos, nel nord dell’Iraq. Parallelamente, il ministero della Difesa turco ha fatto sapere che altri sei membri del Pkk sono stati “neutralizzati” in Siria, nelle aree settentrionali delle precedenti operazioni turche “Primavera di pace” e “Ramo d’ulivo”. In tale quadro, il ministro dell’Interno, Suleyman Soylu, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione dei veterani di guerra a Kutahya, città della Turchia occidentale, ha dichiarato: "Oggi il numero dei terroristi all'interno della Turchia è sceso sotto i 120. Stiamo ripulendo le montagne una per una”. (segue) (Res)