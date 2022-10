Turchia: servizi intelligence, ucciso capo regionale Pkk durante operazione in Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2016, Ankara ha lanciato diverse operazioni nelle regioni settentrionali di Iraq e Siria, con l’obiettivo di prevenire la formazione di un “corridoio terroristico”. Ad aprile scorso, la Turchia ha iniziato un’offensiva, denominata Operazione “Claw Lock”, nel nord dell’Iraq per sradicare i guerriglieri del Pkk e delle milizie alleate che, a partire dall’occupazione dello Stato islamico del nord dell’Iraq nel 2014, avevano ricevuto armamenti e uomini per contrastare i terroristi islamisti e infine sconfiggerli nel 2017. In particolare, nella provincia di Sinjar e nelle zone più settentrionali della regione autonoma del Kurdistan, le milizie legate al Pkk avrebbero contribuito a sostenere i peshmerga curdi nelle operazioni per sradicare definitivamente lo Stato islamico e impedirne il ritorno. A luglio scorso, Baghdad ha presentato una denuncia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo la morte di nove civili, tra cui donne e bambini, e il ferimento di 23 persone durante un bombardamento con colpi di artiglieria, attribuito alle Forze armate turche, in un parco naturale nei pressi della città di Zakho (distretto di Dohuk) nella regione autonoma del Kurdistan. (Res)