Iran: ministero Esteri convoca ambasciatore Danimarca dopo assalto a sede Copenhagen

- L'Iran ha convocato l'ambasciatore della Danimarca, Jesper Vahr, per protestare contro un tentativo di assalto presso la sede diplomatica a Copenhagen. Lo riferisce la diplomazia di Teheran sul proprio sito internet. La polizia danese ha dichiarato di aver arrestato un uomo di 32 anni dopo essere entrato nel giardino dell'ambasciata brandendo un coltello. L'uomo, cittadino iraniano, è stato fermato da un dipendente prima di entrare nell'edificio dell'ambasciata, ha detto la polizia in una nota. Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha avuto un colloquio telefonico con l'ambasciatrice dell'Iran a Copenhagen, Afsaneh Nadipour, minacciato dall'uomo con il coltello. La diplomatica, riferisce il ministero degli Esteri, ha rivelato la dinamica dei fatti avvenuti a Copenhagen. L'uomo armato "ha agito per intimidire e infliggere danni alle auto parcheggiate nel parcheggio dell'ambasciata. Purtroppo, nonostante gli avvertimenti ufficiali emessi in precedenza, la polizia danese è arrivata sulla scena con molto ritardo", ha detto. Il ministro degli Esteri iraniano, da parte sua, ha criticato la mancata sicurezza dell'ambasciatrice e dell'ambasciata di Teheran. "È deplorevole che un simile assalto abbia come bersaglio una signora, che è un'ambasciatrice con immunità diplomatica, nel cuore dell'Europa e che la polizia non sia arrivata in tempo sulla scena”, ha affermato Amirabdollahian. (Res)