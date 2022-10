Usa: Biden su Premio Nobel, diritti umani non vengono meno neanche in tempo di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione del Premio Nobel per la pace all’attivista bielorusso per i diritti umani Ales Bialiatski, insieme all’organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all’associazione ucraina del Centro per le libertà civili, dimostra che “anche in tempo di guerra, anche davanti alle oppressioni, il desiderio dell’essere umano per la dignità e i diritti non viene mai meno”. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “I vincitori del Premio hanno lavorato senza sosta per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa quella di espressione: durante la sua storia, Memorial ha svelato al mondo gli abusi ai danni di cittadini sovietici e russi, nonostante le crescenti intimidazioni”, ha detto, aggiungendo che tutti i vincitori del Premio devono essere “riconosciuti per il lavoro che hanno fatto, e per l’esempio che rappresentano anche oggi”. (Was)