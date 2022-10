Iran: Francia, ministero Esteri invita i propri cittadini a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini francesi presenti in Iran "sono invitati a lasciare il Paese il prima possibile visto il rischio di detenzione arbitraria a cui sono esposti". E' quanto si legge sul sito del ministero degli Esteri francese. Il Quai d'Orsay avverte: "Qualsiasi visitatore francese, compreso chi ha doppia cittadinanza, è esposto a un alto rischio di arresto, detenzione arbitraria e processo iniquo. Questo rischio riguarda anche le persone che effettuano una semplice visita turistica. In caso di arresto o detenzione non sono garantiti il ​​rispetto dei diritti fondamentali e la sicurezza personale". In questo contesto, prosegue il ministero, "la capacità dell'ambasciata di Francia a Teheran di fornire protezione consolare ai cittadini arrestati o detenuti in Iran è molto limitata. Non è garantita la presenza consolare alle udienze durante un eventuale processo e gli avvocati sollecitati possono essere soggetti a gravi vincoli". In Iran, ormai da tre settimane, sono in corso proteste iniziate a seguito della morte lo scorso 16 settembre della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. (Frp)