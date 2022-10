Energia: Algeria, lunedì al via la visita della commissaria Ue Simson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, sarà in Algeria da lunedì, 10 ottobre, "per rafforzare la cooperazione energetica dell'Ue con questo importante Paese partner". La visita "fa parte del continuo lavoro della commissione sulla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Ue rispetto ai combustibili fossili russi e sul rafforzamento delle relazioni energetiche con partner affidabili", si legge nella nota della commissione europea. Lunedì 10 ottobre, Simson presiederà il dialogo ad alto livello sull'energia e terrà un incontro bilaterale con il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab. La commissaria parteciperà anche a un pranzo di lavoro con i rappresentanti delle compagnie energetiche europee che investono in Algeria. Al termine della riunione del dialogo ad alto livello, la commissaria terrà un punto stampa. Martedì, 11 ottobre, parteciperà al forum economico sull'energia Ue-Algeria e terrà un punto stampa congiunto con il ministro Arkab. La visita ad Algeri di Simson coincide con quella della premier francese, Elisabeth Borne. (Res)