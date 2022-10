Usa: assistente segretaria Medina in Germania e Belgio dal 10 al 13 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per gli oceani e gli affari scientifici e ambientali, Monica Medina, si recherà in Germania e in Belgio dal 10 al 13 ottobre. Lo riferisce una nota. Medina andrà prima a Berlino, dove interverrà alla Conferenza per la sicurezza e il clima per parlare della sfida rappresentata dal cambiamento climatico e dai possibili impatti sulla sicurezza internazionale. In programma ci sono anche incontri con rappresentanti del governo tedesco. L’assistente segretaria andrà poi a Bruxelles, dove guiderà la delegazione statunitense alla riunione del gruppo Usa-Ue per la cooperazione scientifica e tecnologica. (Was)