Ucraina: Usa, senza attacchi a noi o ad alleati non ci sarà intervento diretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento diretto degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina non avverrà, a meno che non vengano registrati attacchi sul suolo Usa o di un Paese alleato. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “A meno che non si venga a creare una situazione del genere, gli Stati Uniti non interverranno direttamente: né dispiegando truppe, né attaccando i militari russi”, ha detto. (Was)