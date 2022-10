Business news: arrivate in Polonia le prime forniture attraverso il gasdotto Baltic Pipe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate in Polonia le prime forniture di gas attraverso il nuovo gasdotto Baltic Pipe. A riferirlo l’operatore dei gasdotti polacco Gaz-System, secondo cui le prime forniture inviate dalla Norvegia, e transitate attraverso la Danimarca e il Mar Baltico, sono giunte questa mattina. Il gasdotto, inaugurato a Danzica lo scorso 27 settembre, è considerato centrale per la strategia della Polonia volta a diversificare le forniture di gas dalla Russia, un’attività iniziata anni prima che l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca a febbraio innescasse una crisi energetica globale. Il gasdotto, con una capacità annua di 10 miliardi di metri cubi, è stato ufficialmente inaugurato il giorno dopo la scoperta di una perdita nel gasdotto sottomarino Nord Stream che collega la Russia all'Europa. La Russia ha interrotto la fornitura di gas alla Polonia lo scorso aprile quando le autorità di Varsavia si sono rifiutate di saldare i contratti in essere in rubli. (Vap)