Business news: Francia, vendite in aumento del 5,4 annuo a settembre

- Le vendite di nuove autovetture in Francia sono cresciute del 5,46 per cento a settembre. È quanto si legge nel rapporto mensile di Automotive Platform (Pfa) che rappresenta i produttori di autovetture. "Con 141.142 immatricolazioni, il mercato francese delle autovetture nuove è in crescita del 5,46 per cento secondo i dati grezzi a diposizione rispetto a settembre del 2021", si legge nel rapporto. Il dato resta ancora in forte calo – pari al 32 per cento – nei primi nove mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo 2019, l'ultimo anno prima della pandemia di Covid-19. Mentre nel 2019 in Francia erano state vendute circa due milioni di auto nuove, il dato attuale si attesta intorno agli 1,5-1,6 milioni, stando a quanto riferito dal portavoce di Pfa, Francois Roudier. (Frp)