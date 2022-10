Business news: tedesca Rwe acquisisce statunitense Con Edison Clean Energy per 6,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda elettrica tedesca Rwe sta rafforzando la sua presenza nel settore dell’energia rinnovabile negli Stati Uniti con l'acquisizione da 6,9 miliardi di dollari di Con Edison Clean Energy Businesses, compagnia che produce sistemi fotovoltaici. "L'acquisizione di Con Edison Clean Energy Businesses significa un enorme impulso per l'espansione verde di Rwe negli Stati Uniti, uno dei mercati più attraenti e in più rapida crescita per le energie rinnovabili", ha spiegato l'amministratore delegato Markus Krebber. L’operazione renderà Rwe il numero due negli Stati Uniti tra gli operatori di sistemi solari e il quarto in assoluto per le energie rinnovabili. Con quest’acquisizione, Rwe ha quasi raddoppiato il proprio portafoglio di sistemi eolici, solari e nel settore delle batterie negli Stati Uniti e ora ha una capacità installata di 7,2 gigawatt (Gw). Per quanto riguarda il finanziamento, il gruppo con sede a Essen sta ricevendo il sostegno del fondo sovrano del Qatar, Qia, che firmerà un'obbligazione convertibile obbligatoria da 2,43 miliardi di euro. Ciò significa che Qia potrà acquisire una quota del 9 per cento in Rwe, diventandone il maggiore azionista. (Geb)