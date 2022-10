Business news: Regno Unito, proprietari cinesi di British Steel chiede pacchetto di salvataggio al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Jingye, il gruppo cinese che controlla British Steel, ha chiesto al governo di Londra un pacchetto di salvataggio di diverse centinaia di milioni di sterline per mantenere aperte le sue vaste acciaierie nel Lincolnshire. Jingye, che ha rilevato l'insolvenza del secondo più grande produttore di acciaio britannico nel 2020, ha fatto sapere all’esecutivo britannico che ha bisogno di sostegno finanziario per mantenere sostenibili le sue operazioni a Scunthorpe, secondo due fonti che hanno familiarità con la situazione citate dal quotidiano “Financial Times”. I rappresentanti del Regno Unito di British Steel hanno incontrato due volte il sottosegretario per gli Affari economici, l’Energia e la Strategia industriale, Jacob Rees-Mogg, negli ultimi quindici giorni per discutere della necessità di erogare tali aiuti. British Steel impiega circa 4 mila persone, la maggior parte delle quali negli altiforni di Scunthorpe, anche se altre migliaia di posti di lavoro riguardano la catena di approvvigionamento. Jingye, che ha pagato circa 50 milioni di sterline (56,8 milioni di euro al tasso di cambio attuale) nel 2020, ha dichiarato che all'epoca prevedeva di investire 1,2 miliardi di sterline (1,36 miliardi di euro) nel produttore di acciaio britannico nel prossimo decennio (Rel)