Business news: Tavares (Stellantis) e De Meo (Renault), la Francia è un Paese "autofobo"

- L’automobile ha perso il suo fascino in Francia: l’utilizzo di questi mezzi ha assunto un’immagine sempre più negativa e ciò ha un impatto sulla "libertà di movimento". È quanto affermato dagli amministratori delegati di Stellantis e Renault, Carlos Tavares e Luca De Meo, in un’intervista congiunta a “Le Parisien” in vista dell’apertura, fra due settimane, del Salone dell'Automobile a Parigi. "Perché abbiamo così tanti francesi innamorati delle loro auto in un Paese fondamentalmente ‘autofobico’?", si è chiesto Tavares. "Ho lavorato in Germania, alla Volkswagen e all'Audi. Laggiù c'è un orgoglio per l'industria automobilistica che in Francia non esiste", ha aggiunto De Meo, secondo cui l'auto non ha più il suo posto in città. Secondo i due dirigenti d’azienda, le città progettate secoli o decenni fa non si adattano all'esplosione della mobilità urbana. "Alcune persone – perché guidare oggi non è affatto facile, in alcune città la densità di popolazione è senza precedenti – hanno iniziato a provare antipatia per le automobili. Ho sempre detto che se le persone iniziavano a odiare il nostro prodotto, il ‘gioco è finito’", ha proseguito il numero uno di Renault. (Frp)