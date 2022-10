Business news: Romania, Omv Petrom e Oltenia investono nella produzione di energia da fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omv Petrom realizzerà in partnership con Ce Oltenia quattro parchi fotovoltaici in Romania, con una potenza complessiva di circa 450 MW. Gli investimenti necessari superano i 400 milioni di euro. Lo si apprende da un comunicato stampa della compagnia petrolifera. I parchi fotovoltaici saranno costruiti su alcuni siti di ex attività minerarie gestite da Ce Oltenia, nel sud della Romania. Secondo le stime attuali, i parchi forniranno energia elettrica al sistema energetico nazionale a partire dal 2024. Omv Petrom è stata designata come investitore selezionato per questi progetti nel dicembre 2021, al termine di una procedura di selezione organizzata da Ce Oltenia. Del valore totale degli investimenti, circa il 70 per cento è finanziato attraverso il Fondo di ammodernamento. "Abbiamo proposto di mettere in funzione, entro il 2030, una capacità superiore a 1 GW di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso partnership. Associandoci a Ce Oltenia, stiamo facendo progressi significativi verso questo obiettivo e insieme stiamo contribuendo alla transizione energetica della Romania. La potenza installata dei quattro parchi fotovoltaici aumenterà di un terzo la potenza totale installata a livello nazionale dell'energia solare, che attualmente è di circa 1,4 GW", ha affermato Franck Neel, membro della direzione di Omv Petrom, responsabile dell'attività Gas e Energia. (Rob)