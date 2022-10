Business news: Aie, Europa affronta “rischi senza precedenti” per sue forniture di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve affrontare "rischi senza precedenti" per le sue forniture di gas naturale questo inverno dopo che la Russia ha interrotto la maggior delle proprie esportazioni di gas via gasdotto e potrebbe finire per competere con l'Asia per il gas naturale liquefatto (Gnl) già scarso e costoso che arriva via nave. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) in un rapporto. L’Agenzia con sede a Parigi ha affermato nel suo rapporto trimestrale che i mercati globali del gas dovrebbero restare rigidi il prossimo anno a fronte di una riduzione delle forniture di gas dalla Russia e della domanda di gas in Europa in risposta alle misure di risparmio energetico e ai prezzi elevati. Secondo l’Aie, i mercati del gas naturale in tutto il mondo si stanno restringendo dal 2021 e si prevede che il consumo globale di gas diminuirà dello 0,8 per cento quest'anno a causa di una contrazione record del 10 per cento in Europa e della domanda piatta nella regione dell'Asia del Pacifico. Nel frattempo, si prevede che il consumo globale di gas aumenterà solo dello 0,4 per cento il prossimo anno. (Res)