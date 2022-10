Business news: Norvegia, esercito schiera soldati a protezione di impianti energetici onshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Norvegia hanno annunciato l'invio di soldati per proteggere i principali impianti di lavorazione di petrolio e gas onshore, parte di uno sforzo più ampio per aumentare la sicurezza delle infrastrutture energetiche dopo il sabotaggio ai gasdotti Nord Stream. La Guardia nazionale norvegese ha schierato truppe negli impianti responsabili della lavorazione e dell'esportazione di petrolio e gas. Sebbene il governo di Oslo abbia affermato di non essere a conoscenza di alcuna minaccia specifica al petrolio e delle infrastrutture del gas, ha comunque ritenuto prudente rafforzare la sicurezza, cercando al contempo di calmare le preoccupazioni tra i lavoratori. Tra le strutture onshore che hanno ricevuto protezione dalla polizia e dall'esercito figurano i terminali di esportazione del gas di Kollsnes e Nyhamna, l'impianto di gas e condensa di Kaarstoe e la raffineria di petrolio di Mongstad. Già nei giorni scorsi le autorità norvegesi hanno avviato pattugliamenti marittimi e aerei sui giacimenti petroliferi offshore, annunciando che il Paese avrebbe ricevuto assistenza da Regno Unito, Germania e Francia in tal senso. (Sts)