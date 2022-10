Business news: Regno Unito, Vodafone in trattativa per possibile fusione con Three Uk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni Vodafone è in trattativa con Ck Hutchison per la possibile fusione con Three Uk, sua sussidiaria fornitrice di servizi di telecomunicazione e internet nel Regno Unito. Lo ha reso noto Vodafone. Dalla fusione tra queste due realtà – rispettivamente la terza e la quarta maggiori nel Paese – nascerebbe un operatore delle telecomunicazioni britanniche leader del mercato con 27 milioni di clienti e in grado di accelerare il processo di lancio del 5G ed espandere la connettività a banda larga. Vodafone ha spiegato che manterrebbe il 51 per cento delle azioni del nuovo soggetto, mentre a Ck Hutchison andrebbe il 49 per cento. (Rel)