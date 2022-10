Business news: Grecia, Commissione Ue ha ricevuto richiesta per seconda rata pagamento Rrf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto venerdì la seconda richiesta di pagamento da parte della Grecia nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf), per un esborso di 3,56 miliardi di euro di sostegno finanziario (al netto del prefinanziamento). Di questi, 1,72 miliardi di euro sarebbero erogati sotto forma di sovvenzioni e 1,85 miliardi di euro in prestiti. Il piano complessivo di ripresa e resilienza della Grecia sarà finanziato con 17,43 miliardi di euro di sovvenzioni e 12,73 miliardi di euro di prestiti. La seconda richiesta di pagamento ellenica si riferisce a 28 tappe e obiettivi che riguardano diverse riforme e investimenti nei settori dei trasporti sostenibili, dell'energia, della riabilitazione dei territori colpiti dalla lignite, della trasformazione digitale, della pubblica amministrazione e della giustizia. Altre riforme interessano i settori dell'istruzione e della politica sociale, finanziaria e fiscale, della ricerca e dell'innovazione, dell'estroversione e della competitività delle imprese e dello sviluppo dei settori del turismo, dell'agricoltura e dell'industria. Tre delle tappe e degli obiettivi riguardano invece l'attuazione della parte di prestito dello strumento. La Commissione avrà adesso due mesi di tempo per valutare la richiesta. Successivamente, invierà al Comitato economico e finanziario del Consiglio la sua valutazione preliminare. (Beb)