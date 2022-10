Business news: Montenegro, per Centro Cees potere d'acquisto calato causa inflazione fino a 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potere d'acquisto dei cittadini montenegrini è diminuito a causa di un tasso di inflazione molto elevato che arriva fino al 15 per cento. Lo dicono i dati del Centro per gli studi economici ed europei (Cees), ripresi dalla radiotelevisione "Rtcg". Lo stipendio medio di 718 euro, senza tasse e contributi, registrato in Montenegro nel mese di agosto, è inferiore del 5,7 per cento in termini reali rispetto a quello di gennaio 2022. Come si legge, il motivo è un tasso di inflazione elevato, fino al 15 percento, molto più alto che nell'Eurozona, causato da fattori derivanti dal mercato internazionale nonché da misure di politica fiscale inadeguate nel Paese balcanico. Oltre al fatto che la crescita delle pensioni è stata molto contenuta, anche la pensione media ad agosto in Montenegro è diminuita in termini reali di circa l'1,4 per cento rispetto a quella dell'inizio del 2022. La crescita del Pil reale, continua l'analisi, è stata del 10,3 per cento nel primo semestre 2022 e, oltre che dai consumi personali, è stata influenzata maggiormente da una significativa variazione delle scorte e delle esportazioni di beni e servizi. I dati ufficiali mostrano che gli investimenti ristagnano e non hanno contribuito alla crescita nel primo semestre del Pil anche per una mancanza di progetti di investimento attivi. Analizzando l'andamento delle componenti chiave dei consumi, il Cees stima che la crescita reale del prodotto interno lordo nel 2022 sarà compresa tra il 5,4 e il 6,5 per cento, a condizione che non vi siano forti shock esterni. (Seb)