Business news: ungherese Mvm, accordo con Gazprom per rinvio dei pagamenti del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica ungherese Mvm ha raggiunto un accordo con la russa Gazprom per rinviare i pagamenti per le forniture di gas invernali. Lo ha reso noto la medesima azienda. L’accordo serve a “mitigare l’impatto degli aumenti dei prezzi di mercato”, secondo quanto si legge in un comunicato. Il deferimento dei pagamenti assicura a Mvm “spazio di manovra” per i finanziamenti e la garanzia della sua liquidità. (Vap)