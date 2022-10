Business news: Spagna, a settembre 12,7 per cento in più di immatricolazioni auto su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre le immatricolazioni di auto in Spagna sono aumentate del 12,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2021, raggiungendo 67.240 unità. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto emerge dai dati forniti dall'associazione dei costruttori (Anfac), dei concessionari (Faconauto) e dei venditori di veicoli (Ganvam). Tutti i canali di vendita hanno registrato numeri positivi, in particolare quello aziendale con un aumento del 19,2 per cento, mentre quello del leasing, che è stato il più colpito dalla crisi dei microchip, ha registrato un incremento del 17,8 per cento. Questi dati proseguono il trend positivo delle vendite di agosto (+9,1 per cento) e il buon andamento della catena di approvvigionamento durante l'estate, che ha permesso agli stabilimenti spagnoli di aumentare la produzione, con un picco particolarmente notevole ad agosto, quando è cresciuta del 65,6 per cento. Tuttavia, i concessionari hanno avvertito che nonostante l'aumento delle immatricolazioni, la domanda è in calo a causa della sfavorevole situazione economica e dei consumi. (Spm)