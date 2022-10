Business news: ProSiebenSat1, lascia l'Ad Beaujean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1, Rainer Beaujean, lascerà dal primo novembre l'incarico assunto a gennaio scorso. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che a succedere a Beaujean alla guida di ProSiebenSat1 sarà Bert Habets, già Ad dell'azienda radiotelevisiva “Rtl”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Habets ha esperienza nelle principali società di media globali, nonché dispone di competenze nell'introduzione ed espansione dei servizi di streaming video. La rinuncia di Beaujean sorprende perché il suo contratto da Ad di ProSiebenStat1 era stato prorogato fino al 2027. A ogni modo, il gruppo ha sottolineato che il suo maggior azionista, Media for Europe (Mfe), controllato dalla famiglia Berlusconi, non ha avuto alcuna influenza sulle dimissioni di Beaujean da Ad. Allo stesso tempo, il presidente del consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat1, Andreas Wiele, ha dichiarato che, “con Bert Habets, uno dei media manager più importanti e di successo in Europa assume la carica di amministratore delegato” della società. Habets porterà in ProsiebenSat1 la sua vasta esperienza nella televisione, nel digitale e nella trasformazione, così da far avanzare ulteriormente lo sviluppo dell'azienda in un gruppo digitale. Con la nomina ad Ad, Habets dovrà lasciare il proprio seggio nel consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat1. L'incarico vacante potrebbe essere assunto da Mfe, che detiene il 25,01 per cento di ProSiebenSat.1, in maniera sia diretta sia indiretta, ma non è rappresentata nel consiglio di sorveglianza. Se tale ipotesi dovesse verificarsi, la dirigente di Mfe per la regione di lingua tedesca, Katharina Behrends, potrebbe succedere ad Habets nel consiglio di vigilanza di ProSiebenSat1. (Geb)