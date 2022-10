Business news: Francia, Engie "farà la sua parte" per risparmiare energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie "farà la sua parte" nell'ambito degli sforzi di "sobrietà energetica" richiesti dal governo. Lo ha detto un portavoce dell'azienda, primo fornitore di gas naturale e di elettricità proveniente da rinnovabile in Francia. "Tenuto conto delle tensioni esistenti sul sistema energetico francese ed europeo", Engie vuole prendersi le proprie "responsabilità" e "amplificare" per questo inverno il suo piano lanciato nel 2019, ha spiegato il portavoce. L'azienda prevede di "programmare l'attesa o il blocco automatico degli apparecchi" elettronici, ha continuato il portavoce. "Dal 2019 abbiamo ridotto del 25 per cento il consumo energetico legato all'immobiliare del gruppo in Francia e il nostro obiettivo è di raggiungere il -25 per cento al livello mondiale nel 2030", ha aggiunto il portavoce. (Frp)