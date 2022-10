Business news: Spagna, a settembre disoccupazione in crescita dello 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di disoccupati in Spagna a settembre è aumentato di 17.679 unità (+0,6 per cento) a seguito della scadenza dei contratti di lavoro estivi, portando il numero totale a 2.941.919, la cifra più bassa per un mese di settembre dal 2008. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero del Lavoro. L'aumento della disoccupazione, tuttavia, è più contenuto del solito e segue l'andamento generale di questo mese, caratterizzato dalla forte stagionalità dopo la campagna estiva, ha sottolineato il ministero. Nell'ultimo anno, la disoccupazione ha accumulato un calo di 315.883 unità (-9,7 per cento). I settori nei quali si è registrato un calo maggiore della disoccupazione sono stati: agricoltura (-5 per cento), costruzioni (-2 per cento) e industria (-0,1 per cento). (Spm)