Business news: Germania, Rwe anticipa l'abbandono del carbone al 2030

- Il gruppo per l'energia tedesco completerà nel 2030 l'abbandono del carbone, in netto anticipo sull'obiettivo di decarbonizzazione della Germania la cui scadenza è stata fissata al 2038 dal governo federale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la decisione è contenuta in un accordo tra Rwe, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco e il dicastero dell'Economia del Nordreno-Vestfalia. Allo stesso tempo, l'intesa prevede che due blocchi di altrettante centrali elettriche di Rwe continueranno a funzionare fino alla primavera del 2024, invece di essere chiusi alla fine di quest'anno come originariamente previsto. L'obiettivo è far fronte alla crisi dell'energia, in particolare risparmiando gas. Il governo formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) mira ad anticipare “idealmente” al 2030 l'eliminazione graduale del carbone in Germania, in precedenza pianificata con termine massimo nel 2038. (Geb)