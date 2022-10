Business news: Rompetrol Rafinare investe circa 40 milioni di dollari in capacità di stoccaggio fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società romena, Rompetrol Rafinare, ha avviato quest'anno un ampio programma di manutenzione, riabilitazione e ammodernamento delle capacità di stoccaggio dei prodotti ottenuti nelle raffinerie Petromidia Navodari e Vega Ploiesti, con uno sforzo di investimento stimato intorno ai 40 milioni di dollari, per il periodo 2022-2027. Lo riferisce la stessa azienda con un comunicato. "I lavori fanno parte della nostra strategia operativa, che punta a rendere i processi produttivi più flessibili, in totale sicurezza e tutela ambientale. Il progetto porterà ad un aumento di circa il 20 per cento della capacità di stoccaggio del gasolio e ci consentirà una più efficiente gestione del trasferimento di prodotti finiti e semilavorati. Con il supporto del Gruppo Kmg International, continuiamo il percorso ipotizzato di sviluppo delle raffinerie Petromidia e Vega, unità produttive con un forte impatto positivo per il settore energetico romeno", ha affermato Felix Crudu-Tesloveanu, direttore generale di Rompetrol Rafinare. (segue) (Rob)