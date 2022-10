Business news: Romania, prezzi produzione industriale aumentati del 53 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale in Romania sono aumentati del 53 per cento ad agosto su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) in un comunicato. Rispetto a luglio 2022, i prezzi della produzione industriale complessiva (mercato interno e mercato estero) sono aumentati ad agosto dell'1,9 per cento. Secondo la fonte citata, a livello di mercato interno, l'indice dei prezzi della produzione industriale ha registrato ad agosto un aumento del 3,35 per cento, rispetto a luglio, rispettivamente del 70,82 per cento rispetto ad agosto dello scorso anno. Anche per quanto riguarda il mercato estero i prezzi sono diminuiti dell'1,62 per cento (rispetto a luglio 2022), ma sono aumentati del 22 pe cento (rispetto ad agosto 2021). Sui grandi gruppi industriali, ad agosto 2022, rispetto all'analogo mese del 2021, gli incrementi più importanti dei prezzi alla produzione industriale si sono registrati: nel settore energetico (+158,13 per cento), nel settore dei beni intermedi (+24,60 per cento), l'industria dei beni durevoli (+17,92 per cento) e l'industria dei beni strumentali (+11,08 per cento). (Rob)