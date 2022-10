Business news: Polonia, per Ad Pkn Orlen investimenti società dovrebbero metterla al riparo da tassa su extraprofitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Pkn Orlen non dovrebbe essere soggetta alla tassa sugli extraprofitti alla luce dei suoi investimenti per la sicurezza energetica del Paese. Ne è convinto l’amministratore delegato dell’azienda, Daniel Obajtek. Intervistato dall’emittente radiofonica “Rmf Fm”, Obajtek ha spiegato che “le società che hanno realizzato profitti straordinari dovrebbero essere tassate. Tuttavia, Pkn Orlen non ha questi profitti in eccesso. Non credo che queste proposte normative colpiranno Pkn Orlen molto duramente”. Obajtek ha fatto riferimento alla proposta del governo di Varsavia di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, avanzata a settembre e che potrebbe essere allargata anche ad altre aziende. Stiamo investendo nella sicurezza dei polacchi, in stabilimenti a basse emissioni, in fonti a zero emissioni, nella modernizzazione delle raffinerie”, ha continuato, precisando che l’anno prossimo Orlen dovrebbe essere in grado di spendere 23 miliardi di zloty (circa 4,7 miliardi di euro) in investimenti. (Vap)