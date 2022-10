Business news: Germania, per Ocse governo deve essere più coraggioso nella politica per l'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco deve essere più coraggioso nella politica dell'innovazione, perché questo è l'unico modo per difendere il primato della Germania nei principali settori della sua economia come il comparto automobilistica, l'ingegneria meccanica, l'industria chimica e farmaceutica. È quanto comunicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, la Germania deve sviluppare “una politica per l'innovazione più agile, tollerante al rischio e sperimentale che incoraggi l'assunzione di rischi e consenta al Paese di essere guida nelle industrie digitalizzate e verdi del futuro”. Intanto, le crisi del coronavirus e della guerra della Russia contro l'Ucraina hanno messo in luce i punti deboli del modello economico tedesco, orientato alle esportazioni. Si tratta della eccessiva dipendenza dalle forniture di energia dalla Russia e dai combustibili fossili, digitalizzazione lenta nonché concentrazione nonché di catene di approvvigionamento del settore industriale “concentrate e sensibili ai disturbi”. La transizione digitale ed ecologica, con il conseguente cambiamento strutturale nell'economia globale, stanno quindi scuotendo diversi capisaldi del sistema economico tedesco. In particolare, l'Ocse propone di migliorare l'infrastruttura dei dati ala fine di fare un uso più innovativo delle informazioni. Allo stesso tempo, si deve assegnare priorità all'abbattimento delle barriere burocratiche sia per le piccole e medie imprese sia per le start-up. Deve poi procedere la digitalizzazione dei servizi amministrativi per le aziende. Secondo l'Ocse, infine, per migliorare il trasferimento delle conoscenze, la Germania dovrebbe rafforzare la cooperazione tra università e industria. (Geb)