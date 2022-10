Business news: Spagna, governo aumenta dell'8,4 per cento spese militari nella legge di bilancio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha incrementato nella legge di bilancio 2023 le spese per la difesa dell'8,4 per cento, passando da 9,7 miliardi di euro a 12,3 miliardi. Il testo passerà ora in Parlamento per l'approvazione definitiva. Lo ha annunciato la ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge sul Bilancio generale dello Stato per il 2023, chiarendo che da questo calcolo sono esclusi i "programmi speciali di modernizzazione" delle forze armate, sostenendo che questi programmi non contano ai fini del limite di spesa non finanziario. Questi programmi speciali di ammodernamento delle forze armate, calcolati in diverse rate annuali, ammonteranno a 4,9 miliardi entro il 2023, rispetto ai 3 miliardi dell'anno in corso. La maggior parte di questa cifra corrisponde a contratti per l'industria nazionale, che dovrebbero creare 22.667 posti di lavoro diretti o indiretti. Montero ha specificato che si riferisce al carico di lavoro di Navantia, Airbus, aziende che svolgono lavori all'interno della Spagna come Indra e altre che hanno accordi chiari con il ministero della Difesa. Riferendosi implicitamente ad Unidas Podemos, partner di minoranza del governo, Montero ha invitato a superare la "visione eccessivamente militarista" che talvolta si ha delle spese per la difesa. Per quanto riguarda l'impegno del presidente del governo, Pedro Sanchez, nei confronti della Nato di aumentare la spesa per la difesa, la ministra Montero ha evidenziato che è stato rispettato in vista dell'obiettivo del 2 per cento del Pil entro il 2029. (Spm)