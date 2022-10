Business news: Spagna-Albania, Enagas e AlbGaz firmano accordo di cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Enagas e AlbGaz, operatore del sistema di trasporto del gas naturale in Albania, hanno firmato a Tirana un accordo di cooperazione strategica per una potenziale partecipazione azionaria nell'azienda albanese e per studiare progetti congiunti. Secondo quanto riferito da una nota di Enagas, l'accordo prevede anche la valutazione della partecipazione a progetti di gas naturale e gas rinnovabile attualmente in fase di sviluppo in Albania e nella regione del Mediterraneo. Enagas ha già un rapporto con AlbGaz, in quanto possiede una quota del 16 per cento nel gasdotto Trans-Adriatico (Tap) che collega la Turchia all'Italia attraverso la Grecia e l'Albania. (Spm)