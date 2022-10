Business news: Scozia, banca investimenti nazionale si impegna a rilasciare maggiori finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale di investimento scozzese (Snib) ha promesso di accelerare il suo operato dopo che l'istituto non ha speso il suo budget di prestito nel corso dello scorso anno di bilancio. In base al rapporto della Scottish National Investment Bank, istituita nel 2020 per aumentare gli investimenti per progetti infrastrutturali e società ad alto potenziale di crescita attraverso finanziamenti pubblici, sino a fine marzo sono stati spesi 129 milioni di sterline. La banca non è riuscita a spendere circa un terzo del budget annuale di 200 milioni di sterline stanziato per prestiti alle imprese. L'istituto ha l'obiettivo di prestare 2 miliardi di sterline alle imprese in dieci anni, di cui 258 milioni di sterline sono stati impegnati finora. Il presidente della Snib, Willie Watt, ha detto al "Financial Times" che in una prima fase l'istituzione si è concentrata sull'assunzione di personale per garantire le competenze necessarie per valutare le domande di finanziamento e monitorare la consegna. Nell'ultimo esercizio finanziario, la banca ha raddoppiato il numero di dipendenti da 30 a 61. (Rel)