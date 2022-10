Business news: Germania, esportazioni aumentate dell'1,6 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania hanno registrato ad agosto un incremento dell'1,6 per cento su base mensile, per un valore di 133,1 miliardi di dollari. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui il risultato è dovuto principalmente all'aumento della domanda di “Made in Germany” da parte di Stati Uniti e Cina. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'indicatore ha superato le previsioni, che stimavano un +1,1 per cento. Tuttavia, ad agosto, le importazioni della Germania sono cresciute di più per il settimo mese consecutivo, ossia del 3,4 per cento a 131,9 miliardi di euro. A ogni modo, il risultato dell'export “è notevole, data la difficile situazione globale”, ha commentato Alexander Krueger, capo economista di Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank. Allo stesso tempo, per Krueger, “le crescenti tendenze alla recessione globale renderanno la vita più difficile al settore delle esportazioni”. Intanto, gli Usa si confermano il principale mercato di sbocco dei beni tedeschi, le cui vendite sono aumentate del 12 per cento, per un valore di 13,8 miliardi di euro. Per la Cina si registra un +2,9 per cento, pari a 9,2 miliardi di euro, e per il Regno Unito una crescita del 7,4 per cento a 6,2 miliardi di euro. A loro volta, le esportazioni tedesche in Russia hanno sperimentato un incremento del 12 per cento a 1,1 miliardi di euro, mentre quelle verso l'Ue sono diminuite dello 0,8 per cento a 72,8 miliardi di euro. (Geb)