Business news: Paesi Bassi, piani governo imporranno taglie rotte Klm da aeroporto Schiphol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani del governo dei Paesi Bassi per ridurre il numero dei voli all'aeroporto di Schiphol porteranno probabilmente a una riduzione della rete di destinazioni coperte dalla compagnia Klm. Il vettore nazionale, secondo l'agenzia "Anp", ritiene di dover tagliare almeno 25 destinazioni europee e cinque destinazioni a lungo raggio, riducendo la propria rete di circa un quinto. Il Consiglio dei ministri olandese vuole infatti ridurre il numero di movimenti in aeroporto da un massimo di 500 mila a 440 mila all'anno. L'obiettivo è limitare l'inquinamento acustico e le emissioni di gas serra nella zona di Amsterdam. In qualità di maggiore utilizzatore di Schiphol, la misura colpirà duramente Klm, secondo "Anp". Città come Kiev, Porto e Belgrado potrebbero non essere più collegate al principale scalo olandese, così come Montreal, Boston, Taipei e Osaka. La compagnia aerea ha parlato di "danni significativi" alla sua rete, tanto più che Klm deve far fronte ai numerosi passeggeri in trasferimento che volano, ad esempio, dall'Asia via Schiphol verso un'altra destinazione in Europa. "Negli ultimi anni, abbiamo aggiunto connessioni uniche per rendere redditizie le operazioni in Europa e rendere Klm finanziariamente sana", hanno spiegato i rappresentanti dell'azienda. (Beb)