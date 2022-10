Kosovo: Parlamento non approva risoluzione Pdk per porre fine a sciopero insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo non ha approvato una risoluzione proposta dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) per trovare una soluzione allo sciopero in corso nel settore dell'istruzione. La risoluzione prevedeva che il governo avviasse i negoziati con i sindacati di categoria entro 48 ore e trovare una soluzione. Nella risoluzione si chiedeva che rappresentanti sindacali venissero inclusi nel gruppo di lavoro sul disegno di legge sui salari prima che dell'approvazione finale da parte dell'esecutivo. Il ministro dell'Istruzione del Kosovo, Arberie Nagavci, ha affermato che il governo ha risposto a tutte le richieste provenienti dai sindacati di categoria, fatta eccezione per la richiesta di un pagamento mensile aggiuntivo di 100 euro. Nagavci ha affermato in un incontro con parlamentari e rappresentanti del sindacato che agli studenti non deve essere negato il diritto all'istruzione. Il ministro anche affermato che le lezioni nelle scuole del Kosovo devono iniziare lunedì prossimo e che il governo continuerà ad affrontare le richieste dei lavoratori. (Alt)