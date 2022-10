Lazio: Parrucci-Pappatà-Palmieri (Pd), bene ok a collegato, primo passo per nuovi poteri Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini Pd Daniele Parrucci, Claudia Pappatà, Giammarco Palmieri, in una nota esprimono "grande soddisfazione per l'approvazione da parte della Giunta regionale del collegato che trasferisce poteri molto importanti in materia urbanistica a Roma Capitale". "Auspichiamo che sia il primo passo per l'attribuzione di nuove competenze in un'ottica di una migliore organizzazione dei poteri di governo del territorio. Un plauso all'assessore regionale Massimiliano Valeriani per il grande lavoro che ha permesso questo importante risultato", concludono. (Com)