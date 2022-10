Veneto: Zaia, borse studio aumentate del 15 per cento per studenti a basso reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire sui giovani significa creare le basi per costruire il futuro della nostra società. "Per questo abbiamo scelto di aumentare le borse di studio destinate a studenti a basso reddito che potranno contare su un aumento del 15 per cento, pari in media a circa 700 euro, per poter frequentare l'università”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. “È un segnale importante – ha aggiunto – quello che intendiamo dare in questo momento. Il diritto allo studio va garantito a tutti, ma soprattutto a chi vuole studiare e ha minori possibilità economiche". La Giunta regionale negli scorsi mesi ha approvato il piano degli interventi previsti per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2022-2023. Come spiega la Regione tramite il comunicato, "le poste finanziarie destinate a favore del diritto allo studio universitario ammontano a 40 milioni di euro circa, di cui si prevede di assegnare agli Esu del Veneto il contributo per le spese di funzionamento pari a 10 milioni di euro". Con l'obiettivo di promuovere la scelta alle lauree relative alle materie scientifiche alle studentesse "l'importo aggiornato della borsa di studio è elevato di un ulteriore 20 per cento. Analogo incremento dell'importo della borsa di studio è riconosciuto agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio", ha spiegato l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan. (Rev)