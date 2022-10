Lazio: Baglio (Pd), ottimo risultato approvazione collegato, nuovi poteri a Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un'ottima notizia l'approvazione da parte della giunta della Regione Lazio del collegato che consente di trasferire a Roma Capitale nuovi poteri in campo urbanistico. Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Andiamo verso regole e procedure più semplici per attuare strumenti di rigenerazione urbana che cambieranno il volto della Capitale. Grazie all'assessore Massimiliano Valeriani e all'intera Giunta regionale per l'enorme lavoro svolto nel raggiungere questo obiettivo", conclude. (Com)